Hilcona Feinkost und Eisberg: Frischekompetenz aus einer Hand

Die Hersteller Hilcona und Eisberg legen den Verkauf in Deutschland zusammen. Frische Pasta, Mahlzeiten und To Go-Spezialitäten von Hilcona werden nun durch Salate und Gemüsespezialitäten von Eisberg ergänzt. Andreas Juhnke (Foto) wird neuer Geschäftsführer.

"Wir können unseren Kunden nun ein sehr breites Sortiment der Frische-Convenience anbieten. Dank modernen Werken in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügen wir über ein sehr breites Know-how", erklärt Dr. Martin Henck, CEO der Hilcona.

Ab dem 1. Januar 2021 übernimmt Andreas Juhnke (53) die Geschäftsführung der Hilcona Feinkost. Juhnke war bisher verantwortlich in den Funktionen COO Eisberg und Business Development Deutschland für Eisberg. Der Standort in Bad Wünnenberg wird seit Ende 2019 in eine neue wirtschaftliche Zukunft gelenkt. Die Investition in die hochmoderne Produktionsstätte war ein logischer Schritt, um Raum für weiteres Wachstum zu schaffen. "Mit drei hochmodernen Werken werden wir in Deutschland weiter durchstarten und als wichtiger Innovationsträger agieren. Foodtrends frühzeitig erkennen und Innovationen kulinarisch wertvoll entwickeln, zeichnet Eisberg & Hilcona seit Jahren aus", betonte Andreas Juhnke.