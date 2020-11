Personalie: LikeMeat erweitert Führungsteam

Anzeige

Mit Anja Grunefeld als neue General Managerin befindet sich eine erfahrene Führungskraft mit langjähriger Erfahrung in Marketing und Vertrieb im Bereich Lebensmittel fortan an der Spitze. Sie verantwortet die strategische Ausrichtung von The Livekindly Collective und dessen Wachstum am DACH Markt. Julia Feikens übernimmt mit sofortiger Wirkung die Vertriebsleitung.

Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel. Heute sind LikeMeat Produkte in Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden erhältlich. Seit September 2020 gehört LikeMeat zu 100 Prozent zum Unternehmen The Livekindly Collective.