Tegut: Neues Konzept Teo bekommt Innovationspreis

Das innovative Einkaufskonzept verbindet stationären Handel vor Ort mit digitaler Verkaufstechnologie und nachhaltiger Stadtplanung. Neben dem Pilotprojekt in Fulda sind weitere Standorte in der Region in Planung. Geöffnet ist rund um die Uhr, die Bezahlung erfolgt über die Smartphone-App oder an der Selbstbedienungskasse.



Das Publikum des Deutschen Handelskongresses 2020 wählte das Konzept per Online-Abstimmung mit 43 Prozent zum Sieger des Innovationspreises des Handels 2020. Der Innovationspreis des Handels ist der Publikumspreis des Deutschen Handelskongresses. Er wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal verliehen und zeichnet wegweisende Innovationen im Handel aus. Die Jury des Deutschen Handelspreises wählte im Vorfeld aus den innovativsten Ansätzen des vergangenen Jahres eine Shortlist. Die nominierten Unternehmen stellten im Rahmen des Handelskongresses ihr Unternehmen und ihre Innovation vor. Die Kongressteilnehmer stimmten anschließend über den Sieger ab.