Lidl/Bioland: Sortiment wird ausgeweitet

Durch den Start ihrer Kooperation haben Lidl und Bioland 2018 Schwung in die Bio-Wertschöpfungskette gebracht. Angefangen mit dem bundesweiten Angebot von Äpfeln, Kresse und Gartenkräutern, sind zwei Jahre später rund 80 Produkte mit dem grünen Bioland-Markenzeichen in allen über 3.200 Lidl-Filialen erhältlich.

Anzeige

Aktuell neu dazugekommen sind beispielsweise nahezu national Dinkelnudeln der Eigenmarke „Combino“, regional Schwarzwald-Wodka und saisonal deutschlandweit roter und weißer Winzerglühwein vom Bioland-Weingut Pfaffmann.

Damit bringt der Lebensmitteleinzelhändler mittlerweile in mehreren Warengruppen Artikel aus heimischer, nachhaltiger Land- und Lebensmittelwirtschaft auf breiter Basis in die Gesellschaft. Gleichzeitig ermöglicht der Ausbau des Bioland-Sortiments Landwirten und Produzenten aus verschiedenen Sparten wie beispielsweise dem Getreide- oder Weinanbau neue und dauerhaft sichere Absatzmöglichkeiten zu fairen und wertschätzenden Erzeugerpreisen. Auch zukünftig will Lidl mit weiteren Bioland-Produkten sein Bio-Sortiment von derzeit insgesamt rund 340 Produkten erweitern.