UTP-Richtlinie: Kabinett billigt Verbote unfairer Praktiken

Anzeige

Durch den Gesetzentwurf sollen bestimmte Praktiken verboten werden, etwa plötzliches Stornieren bestellter leicht verderblicher Lebensmittel oder einseitige Änderungen von Liefer- und Zahlungsbedingungen (eine genaue Auflistung des Ministeriums finden Sie weiter unten). Der Entwurf soll die EU-Richtlinie gegen Unlautere Handelspraktiken (UTP-Richtlinie) in deutsches Recht umsetzen. Bei Verstößen sollen Geldbußen von bis zu 500.000 Euro drohen.

Klöckner sagte, das Gesetz schaffe Augenhöhe und stärke die regionale Produktion und den Wettbewerb. Häufig sei kleinen Lieferanten nichts anderes übriggeblieben, als unfaire Bedingungen zu akzeptieren, wenn sie nicht „ausgelistet“ werden wollen. Dies solle ein Ende haben.

Untersagt werden soll unter anderem auch, dass verderbliche Produkte später als 30 Tage nach Lieferung bezahlt werden oder dass Händler von Lieferanten Zahlungen fürs Lagern von Erzeugnissen verlangen.

„Die Entscheidung der Bundesregierung, vertraglich bisher grundsätzlich zulässige Gestaltungsformen über die EU-Vorgaben hinaus generell zu verbieten, ist unnötig und falsch“, sagt hingegen HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Bereits im EU-Gesetzgebungsverfahren sei das Regulierungsniveau ohne schlüssige Begründung an verschiedenen Stellen erhöht worden. Jetzt auf Bundesebene darüber hinaus in die Vertragsgestaltungsfreiheit von Händlern und Lieferanten einzugreifen, führt laut HDE zu weiteren Effizienzverlusten in der Lieferkette, verstärkt Konzentrationstendenzen bei der Industrie und sei so im Ergebnis mit der Gefahr steigender Verbraucherpreise verbunden.

Bauernpräsident Joachim Rukwied begrüßte die Neuregelungen, die die Position der Landwirte in der Lieferkette stärkten. „Unlautere Handelspraktiken müssen endlich ein Ende haben“, sagte er.

Konkret wird verboten: