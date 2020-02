Anzeige

Gunz macht vor allem mit der großen Fan-Range für den BVB und Bayern München auf sich aufmerksam. Diese wird jetzt auf Paris St. Germain ausgeweitet.

Die größte Umsatzsteigerung in absoluten Zahlen konnte Gunz in Frankreich erzielen (plus 4,2 Millionen Euro). Danach folgten Deutschland (plus zwei Millionen Euro) und Weißrussland (plus 1,4 Millionen Euro).