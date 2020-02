Kaufland: Kennzeichnet Produkte ohne Mikroplastik

Kaufland will bis Ende 2021 komplett auf Mikroplastik in den Rezepturen von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln der Eigenmarken verzichten. Schon heute bietet der Händler nach eigenen Angaben in diesen Bereichen mehr als 160 Produkte ohne Mikroplastik an. Ab Ende Februar 2020 werden diese mit einem eigenen „Ohne Mikroplastik“-Siegel gekennzeichnet, kündigt Kaufland an.