Konkret geht es um knochenlose Chicken-Wings und Nuggets auf rein pflanzlicher Basis. Zunächst sollen sie in einer KFC-Filiale in Atlanta getestet werden. Wenn die veganen Optionen gut bei den Kunden ankommen, könnte die Kette sie in ganz Amerika anbieten.

Die Partnerschaft mit dem Fast-Food-Riesen kam an der Börse gut an. Die Aktie von Beyond Meat ging am Montag mit einem Kursplus von 5,6 Prozent aus dem Handel.