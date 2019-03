Nielsen-Befragung: Verbraucher positiv gestimmt

Anzeige

Dabei gaben 39 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik Deutschland an, ihre finanzielle Situation habe sich zwischen 2013 und 2018 verbessert. Nur jeder fünfte Teilnehmer sagte, dass es ihm mit Blick auf seine Vermögenslage schlechter gehe. „Die positive Lage unserer Wirtschaft, der Tiefstand der Arbeitslosigkeit und steigende Löhne sorgen dafür, dass die Deutschen in der Regel einen relativ zuversichtlichen Blick auf ihr Bankkonto werfen können“, erklärte Nielsen-Experte Fred Hogen die Entwicklung gegenüber der DPA (Deutsche Presse-Agentur).

Immerhin knapp zwei Drittel der befragten Bundesbürger bewerteten ihre finanzielle Situation der Umfrage zufolge als komfortabel. Gut ein Drittel meinte allerdings, dass die finanziellen Mittel eher nur für die Grundlagen reichten. Die Deutschen beurteilten die Entwicklung der eigenen Finanzen damit positiver als die übrigen Europäer. Im europäischen Durchschnitt gaben nur 37 Prozent der Verbraucher an, ihre finanzielle Lage habe sich in den vergangenen Jahren verbessert und immerhin 31 Prozent fanden, ihnen gehe es schlechter.

Nielsen hat für die Studie weltweit rund 30. 000 Personen befragt, davon rund 17.000 Personen in Europa und etwa 500 in Deutschland. Nach Unternehmensangaben ist die Umfrage repräsentativ für die Internetnutzer der beteiligten Länder.