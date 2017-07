GfK:Optimistische Verbraucher

Die boomende Konjunktur und der robuste Arbeitsmarkt sorgen weiter für ein Stimmungshoch bei den deutschen Verbrauchern.

Die Konsumenten seien inzwischen fast so optimistisch wie im Oktober 2001, berichtete das Markforschungsinstitut GfK am Donnerstag in seiner Konsumklimastudie für Juli. Das Stimmungsbarometer war damals auf einen danach nicht mehr erreichten Rekordstand gestiegen.

So beurteilten aktuell viele Haushalte die konjunkturelle Lage deutlich besser als im Vormonat. Auch rechneten sie künftig mit steigenden Einkommen, berichtet die GfK. Lediglich die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen bekam im Vergleich zum Juni einen Dämpfer. Die GfK befragt dazu monatlich rund 2.000 Verbraucher.