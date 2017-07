BEVH/All you need:Neuer E-Commerce-Standard in Arbeit

BEVH/All you need

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) und All you need haben ein Standardisierungskonsortium bei DIN ins Leben gerufen. Damil sollen "beim Versand von Lebensmitteln die Anforderungen an die Verpackungsmittel, die passiven Kühlsysteme und die Validierung des Systems festgelegt werden", erläutert Christoph Wenk-Fischer, der Hauptgeschäftsführer bevh.

„Breites Vertrauen auf Verbraucherseite ist die Basis, um den Lebensmittel-Onlinehandel zukünftig als tragende Säule des E-Commerce zu etablieren“, so Wenk-Fischer weiter. Daher habe der Verband gemeinsam mit AllyouneedFresh das Konsortium initiiert, über das alle relevanten Parteien an einen Tisch gebracht würden:Lebensmittel-Onlinehändler, Logistikdienstleister, Verpackungshersteller und Verbände. Jens Drubel, Gründer und Geschäftsführer AllyouneedFresh ergänzt: „Der Lebensmittel-Onlinehandel ist in der Lage, eine bessere Qualität zu liefern als es stationär heute möglich ist. Wir können eine lückenlose Kühlkette bis in die Wohnung des Kunden garantieren.“

Gemeinsam mit dem bevh und dem DIN Konsortium soll nun eine sichere und möglichst umweltkonforme Regelung eintreten, mit der die Qualität der gesamten Branche steigen würde.

Beteiligt an der Erarbeitung der Vorgabe sind auch: der Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP), der Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK), DHL, die ECO COOL GmbH, das Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung, der Händlerbund, HelloFresh Deutschland oder SSI Schäfer.