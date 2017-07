Wernsing Food Family:Macht in Obst-Convenience

Die Wernsing Food Family (Addrup) wird - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörde - Mehrheitsgesellschafterin der Fresh Factory GmbH & Co. KG in Hamburg.

Anzeige

Die Fresh Factory Gesellschafter Andreas Ballon und Klaus Klische sind seit 20 Jahren auf die Verarbeitung frischer Früchte und die Herstellung frischer Obstsalate und Obst-Convenience spezialisiert und bleiben auch künftig als verantwortliche Gesellschafter-Geschäftsführer an Bord. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist bundesweit einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. Beliefert werden Fachgroßhandel, Großverbraucher und der klassischer LEH in Deutschland sowie im europäischen Ausland.

Vertriebsschwerpunkt im Bereich LEH ist derzeit noch Norddeutschland, so bei den Citti (Kiel) und einigen Edeka-Märkten. Der Fokus liegt auf sortenreinen Bechern mit vorgeschnittenem Obst sowie Obstsalat. Durch die Zusammenarbeit mit der Wernsing Gruppe erwartet der Frucht-Verarbeiter weiteres Wachstum sowie Synergien in den Bereichen Vertrieb, Logistik und Produktion. „Wir wollen so unser überregionales Geschäft auf den Weg bringen“, sagt Klaus Klische, der geschäftsführende Gesellschafter.