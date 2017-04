Tiefkühl Star 2017:Machen Sie mit!

05.04.2017 Lebensmittel Praxis

Der Wettbewerb Tiefkühl Star von Lebensmittel Praxis und dti (Deutsches Tiefkühlinstitut) ist wieder gestartet: 2017 aber mit erheblich vereinfachtem Verfahren. Bewerben können sich alle Super- und Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser, Discounter und Bio-Märkte in Deutschland. Schicken Sie uns einfach vier Fotos Ihrer Abteilung und die Rahmendaten; dann übernehmen wir.

Der Wettbewerb zum Tiefkühlstar geht in seine dritte Runde. Und wir haben die Bewerbung stark vereinfacht: Im ersten Schritt müssen Sie uns lediglich vier Fotos – Handy-Fotos reichen völlig aus – Ihrer Abteilung schicken. Wir benötigen eine Gesamtübersicht, eine Detailaufnahme von Truhen- oder Schranksystemen, ein Bild der Aktionstruhe sowie eines zu den Besonderheiten. Nennen Sie uns dann noch die Namen des Marktes und des Abteilungsverantwortlichen sowie die Anzahl der Mitarbeiter in der Abteilung.

Schicken Sie uns alles per Post (Lebensmittel Praxis, Büro Berlin, Andrea Kurtz, Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin), auf USB—Stick oder Mail (E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ). Wir sichten dann das Material gemeinsam mit der Jury und kommen zwecks weiterer Daten und Fakten auf Sie zu. Natürlich können Sie sich auch wie bisher in klassischer Form mittels Fragebogen bewerben; diesen finden Sie in Ausgabe 7 der Lebensmittel Praxis. Einsendeschluss ist der 19. Juni; die Preisverleihung ist im Rahmen der Anuga am 9. Oktober in Köln. Alle Infos finden Sie auch online unter: www.lebensmittelpraxis.de/branchenwettbewerbe. Oder rufen Sie uns an: Lebensmittel Praxis, Büro Berlin, Andrea Kurtz, Tel. 030/20207973.