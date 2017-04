Neuwieder Sommercamp:Melden Sie Ihr Team jetzt an!

02.02.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Der Branchenwettbewerb „Star Team – Top-Handels-Nachwuchs“ geht in eine neue Runde. Ihre Auszubildenden und Führungsnachwuchskräfte glänzen durch Fachwissen, Teamgeist und Kreativität? Dann melden Sie Ihr Team jetzt an! Die Startplätze sind begrenzt.

Sie gilt es zu schlagen: Die Mannschaft von Hieber’s Frische-Center entschied den Branchenwettbewerb „Star Team – Top-Handels-Nachwuchs 2016“ von Lebensmittel Praxis und Food Akademie Neuwied für sich. Die Hieber-Jungstars werden auch in diesem Jahr alles geben, um ihren Titel zu verteidigen. Nehmen Sie die Herausforderung an und schicken Sie Ihren Nachwuchs ins Rennen!

Im Rahmen des 9. Neuwieder Sommercamps am 24. und 25. Juni 2017 treten 24 Nachwuchs-Teams aus dem gesamten deutschsprachigen Lebensmittel-Einzelhandel in zwölf unterschiedlichen, branchenspezifischen Wettkämpfen gegeneinander an. Die Ziele: sich mit der Konkurrenz messen, aber auch eigene Stärken und Schwächen erkennen und neues Wissen anhäufen. Pro Mannschaft nehmen fünf Nachwuchskräfte sowie ein Ersatzspieler zwischen 18 und 24 Jahren an den Wettkämpfen teil. Ein Ausbilder sowie bis zu acht weitere Kollegen dürfen das Team begleiten.

Anmeldung bis 30. März unter www.neuwieder-sommercamp.de. Fragen beantwortet Bettina Röttig (Tel.: 02631/ 879 131; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).