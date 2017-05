Deutsches Milchkontor:Preise werden steigen

16.05.2017 Lebensmittel Praxis

Das größte deutsche Molkereiunternehmen Deutsches Milchkontor (DMK) hat steigende Milchpreise angekündigt. Die Molkerei habe mit Händlern höhere Preise für Trinkmilch, Joghurt und Quark aushandeln können, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte.

Auch für Butter seien die Preise gestiegen. „Bei Käse sind wir in Verhandlungen, aber es gibt eine gute Tendenz“, so die Molkerei. „Der Handel wird an der Ladentheke etwas mehr nehmen müssen“, sagte der DMK-Sprecher. Schon zuvor hatte die Molkerei höhere Milchpreise in Aussicht gestellt: „Aktuell liegt unser Milchpreis bei 32 Cent. Wir sind zuversichtlich, dass die neu ausgehandelten Verträge uns weitere Handlungsspielräume für höhere Milchpreise ermöglichen werden“, hieß es in einer DMK-Mitteilung.

Zuletzt hatte das Deutsche Milchkontor Preissteigerungen für unwahrscheinlich gehalten. Die jetzigen Milchpreise hatten Bauernvertreter seit längerem als deutlich zu niedrig kritisiert, einige Landwirte hatten ihre Lieferverträge gekündigt. Die DMK-Gruppe gehört mit einem Umsatz von 4,6 Mrd. Euro zu Europas größten Unternehmen in der Milchwirtschaft.