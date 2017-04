Tiefkühlprodukte:Deutliches Absatzplus

19.04.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

2016 verzeichnete der Tiefkühlgesamtmarkt (TK) in Deutschland erneut ein deutliches Mengenwachstum von 2,5 Prozent. Das zeigt die aktuelle Marktdatenerhebung des dti - Deutsches Tiefkühlinstitut - dem Verband der Tiefkühlwirtschaft in Deutschland.

Der Gesamtabsatz von TK-Produkten in Deutschland stieg 2016 auf 3,632 Mio. t (3,542 Mio. t 2015). Der Umsatz mit Tiefkühlprodukten erhöhte sich um 3,6 Prozent auf 13,806 Mrd. EUR (13,325 Mrd. EUR 2015). Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von TK in 2016 stieg um fast ein Kilogramm auf die neue Höchstmarke von 45,4 kg - im Vorjahr waren es noch 44,5 kg. Jeder Haushalt in Deutschland verzehrte im vergangenen Jahr durchschnittlich 91,5 kg tiefgekühlte Lebensmittel. Die TK-Branche blickt damit erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.