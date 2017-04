Frosta Verhandlungen mit Nestlé

10.04.2017 Lebensmittel Praxis

Die Frosta AG in Bremerhaven teilt per Adhoc-Mitteilung mit, dass exklusiv über den Kauf des italienischen Tiefkühlkost-Markengeschäfts der Nestlé Italiana S.p.A. verhandelt wird. Frosta sei in exklusive Vertragsverhandlungen mit Nestlé eingetreten.

Verhandlungsgegenstand ist das Vertriebsgeschäft inklusive der Markenrechte für die Tiefkühlkostmarken "La Valle Degli Orti", "Mare Fresco" und "Surgela" für den italienischen Markt. Im Rahmen der Exklusivität werde geprüft, ob eine solche Investition für das Unternehmen vorteilhaft ist.