Mestemacher-Gruppe Starkes 2016

31.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Mit einem Umsatzplus von 3,3 Prozent wuchs die Unternehmensgruppe Mestemacher 2016 deutlich besser als der Gesamtmarkt (0,5 Prozent laut Nielsen) hierzulande. Der Gruppenumsatz stieg auf 156,1 Mio. Euro. Personell verjüngt ging es zudem ins Jahr 2017.

Mit-Eigentümer Albert Detmers freute sich bei der Vorstellung der Zahlen über das „innovationsgetriebene Plus“ des Unternehmens, das den Handel unter den Marken Mestemacher bzw. Aerzener mit Vollkorn- und Spezialbroten sowie Tiefkühlkuchen beliefert. Sorgen bereitet den Güterslohern aber weiterhin die gerade bei Roggen problematische Rohstoffversorgung, was sich sowohl auf Menge als auch auf die Qualitäten bezieht: „Die Roggenanbaufläche in Deutschland geht seit Jahren kontinuierlich zurück.“ Zudem sei die Marktentwicklung durch die Backstationen im LEH mit einem breiteren und tieferen Sortiment nicht abschließend einschätzbar. Für 2017 planen die Westfalen daher konservativ mit demselben Umsatz wie 2016.



Neu aufgestellt und damit verjüngt wurde die Unternehmensspitze: Neue Geschäftsführerin für die kaufmännische Verwaltung der Mestemacher GmbH ist Marta Glowacka. Thorsten Plate verstärkt die Geschäftsführung im Bereich Produktion, Technik und QS bei der Aerzener Brot und Kuchen GmbH. Ewa Kusiakiewicz übernimmt von Marta Glowacka die Geschäftsführung der polnischen Tochtergesellschaft Benus Spólka. Die Unternehmenstochter Detmers Getreide-Vollwertkost GmbH in Bielefeld wird, wie berichtet, seit 1. Januar als eigenständiges Unternehmen von der zusätzlich berufenen Geschäftsführerin Christine Detmers geleitet.