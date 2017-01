Gizeh Geschäftsführung erweitert

10.01.2017 Lebensmittel Praxis

Zum 1. Januar 2017 hat die Gizeh Raucherbedarf GmbH ihre Geschäftsführung erweitert. Die bisherigen Prokuristen Jörg Dißmann und Lars Oberndorf werden von nun an gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Christian Hinz, das Unternehmen leiten.

Hinz begründet die Entscheidung mit dem dynamischen Wachstum des Unternehmens. Es sei Zeit, die Führung an dieses Wachstum anzupassen und die Verantwortung auf mehrere starke Schultern zu verteilen, erklärt er in einer Unternehmensmeldung.

Christian Hinz verantwortet als Vorsitzender der Geschäftsführung die übergeordneten strategischen Themen der Gizeh Raucherbedarf GmbH in den Bereichen Märkte und Politik. Er bleibt weiter alleiniger Geschäftsführer für die Standorte in Bremen, Österreich und Frankreich. Jörg Dißmann ist zukünftig als Geschäftsführungsmitglied für Strategie, Marketing, Logistik und kaufmännische Aufgaben zuständig, Lars Oberndorf für den Vertrieb in Deutschland und Österreich sowie den Export.