Hövelmann Wechsel in der Geschäftsführung

05.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Wilhelm Josten legt die Geschäftsführung bei der Mineralquellen und Getränke H. Hövelmann GmbH und Deutsche Sinalco GmbH nieder. Der 71-Jährige wird künftig als Vorsitzender des Familienrates die Geschicke des Duisburger Mineralbrunnens begleiten, teilte das Unternehmen mit.

Damit werde der nächste Schritt des Generationenwechsels vollzogen, heißt es in der Mitteilung. Heino Hövelmann (47) zieht ergänzend in die Geschäftsführung der Deutsche Sinalco GmbH ein. Gemeinsam mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Hermann Hövelmann und Heidrun Hövelmann sowie Edmund Skopyrla übt er bereits die Geschäftsführung bei der Mineralquellen und Getränke H. Hövelmann GmbH aus. Die Bier-Hövelmann GmbH & Co. KG wird Josten als Generalbevollmächtigter zusammen mit der Geschäftsführung weiter lenken.