LP Steuerpraxis:Jungfräuliche Bewerbungsunterlagen

Personalabteilungen, aufgepasst! Bewerbungsunterlagen sollten so an den Absender zurückgeschickt werden, wie sie beim Unternehmen angekommen sind. Weisen Sie einen Mitarbeiter, der mit der Sichtung und einer ersten Stellungnahme beauftragt ist, unbedingt darauf hin, seine Anmerkungen keinesfalls auf den eingegangenen Schriftstücken zu machen!

Selbst das Unterstreichen bzw. Markieren einzelner Worte oder Passagen sind tunlichst zu unterlassen. Gehen die Unterlagen wieder zurück an den Bewerber, könnte das sonst für das Unternehmen zur teuren Angelegenheit werden.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verleitet abgewiesene Bewerber dazu, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. Der an den Tag gelegte Einfallsreichtum scheint hierbei grenzenlos zu sein und lohnt sich zudem. Eine Entschädigung im vierstelligen Bereich musste unlängst ein Unternehmen überweisen. Eine handschriftliche Anmerkung und Unterstreichung in einer zurückgeschickten Bewerbung nahm die Empfängerin zum Anlass, vor Gericht zu ziehen. Neben der Textzeile "Verheiratet, ein Kind" war handschriftlich vermerkt worden "7 Jahre alt!" Die entstandene Wortfolge war durchgängig unterstrichen. Dies sah sie als den entscheidenden Grund für die Ablehnung ihrer Bewerbung. Wegen Diskriminierung fordert sie eine Entschädigung von 3.000 Euro. Das Landesarbeitsgericht Hamm stimmte dem vollumfänglich zu. Wie die LAG-Richter ihre Entscheidung begründet haben, steht in der neuesten Ausgabe der LP STEUERPRAXIS.