Metro:Abholmärkte machen sich schick

12.04.2017 Lebensmittel Praxis

Nach umfangreichen Umbauarbeiten der beiden Großmärkte Krefeld und Essen verspricht Metro Cash & Carry Deutschland seinen Kunden an beiden Standorten ab sofort ein vollkommen neues Einkaufserlebnis. Seit September 2016 testet Metro bereits das neue Großhandelskonzept in seinen beiden Nürnberger Großmärkten.

Die Neuausrichtung im Abholgeschäft ist integraler Bestandteil der langfristigen Multichannel-Strategie der Metro, wie Thomas Storck, CEO Metro Deutschland, erklärt: „Wir fokussieren uns auf die Sortimente und Services, die für unsere Kunden eine Relevanz haben. Neben dem Ausbau des FSD-Zustellgeschäfts und der Entwicklung innovativer Digitallösungen, werten wir unsere Großmärkte deutlich auf und schaffen ein neues Einkaufserlebnis für unsere Kunden.“ So sind besonders die Frischebereiche des Krefelder Markts deutlich aufgewertet worden: Die neue, teils offen gestaltete Fleischabteilung mit verglasten Kühltruhen bietet Premium-Produkte, während die Käsetheke Genuss-Atmosphäre verbreiten soll.

Einen vollkommen eigenen Bereich widmet die Metro Krefeld Kaffee-Produkten: In der separaten „Kaffee-Welt“ finden Kunden neben einer vielfältigen Auswahl an Kaffeebohnen – darunter die Eigenmarke Rioba – ein 360-Grad-Sortiment rund um die Kaffeezubereitung, von Espressomaschinen über Kaffeevollautomaten bis zu verschiedenen Sirup-Produkten. Neu ist eine Kaffee-Verkostungszone. Wie in Nürnberg, hat Metro zahlreiche Premium-Marken neu ins Sortiment aufgenommen, u. a. Bosch Professional.

Im Großmarkt Essen liegt der Fokus auf individuelle Klein-Kunden. „Durch die starke Verankerung der Trinkhallen- und Kioskkultur im Ruhrgebiet konzentrieren wir uns in Essen ab sofort noch stärker auf Kunden der Zielgruppe Trader“, sagt Christian Luczak, Geschäftsleiter der Metro Essen. Hierzu zählt u. a. ein vollkommen neuer Getränkemarkt und ein Backshop. In den nächsten Monaten wird ein vergrößerter Tabakshop angeschlossen.