Lidl Neue Sortiments-Strategie in Polen

20.02.2017 Lebensmittel Praxis

Mit neuer Marketingkampagne und Sortiments-Strategie will der Discounter Lidl sein Wachstum in Polen fördern. Die Kampagne steht unter dem Motto: „Traditionell oder modern?“. Als Marketingbotschafter der Discountmarke werden in den nächsten Monaten die kulinarische Bloggerin Daria Ładocha sowie erneut der Chefkoch Karol Okrasa dabei sein.

Mit der Aktion beabsichtigt der deutsche Discounter unter anderem, neue Verbrauchergruppe zu erreichen. Ziel der Kampagne sei es zudem, für Lidl ein innovatives Image aufzubauen. „Wir wollen unser Sortiment, unsere neuen Produkte, die wir auch weiterentwickeln werden, präsentieren“, kommentiert Aleksandra Szywilewska, Marketingdirektorin bei Lidl Polska, die Marketingstrategie des eigenen Hauses. Sie fügt hinzu: „Wir möchten zudem Verbraucher ansprechen, für die sämtliche Aspekte der gesunden Ernährung wichtig sind und die nach neuen Produkten suchen.“

Lidl kündigt an, dass während der Kampagne jede Woche in den Geschäften eine Innovation in den Regalen liegen wird. Gemeint sind damit neue Produkte. Jede Woche sollen im Rahmen der Aktion auch zwei neue Rezepte der beiden Marketing-Botschafter vorgestellt werden. Ładocha soll dabei für die moderne Küche werben und Okrasa für die traditionelle Küche.