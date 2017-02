Dennree-Gruppe Zweistelliges Wachstum

14.02.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Im Jahr 2016 erzielte die Dennree-Gruppe einen konsolidierten Netto-Umsatz von 920 Mio. Euro. Das ist ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zusammen mit mehr als 1.400 Fachhandelspartnern vermarktet Dennree über 13.000 ökologische Produkte, welche von ca. 600 Lieferanten produziert und erzeugt werden.

Anzeige

Zur Unternehmensgruppe zählen der Bio-Großhandel Dennree und der Bio-Facheinzelhandel Denn’s Biomarkt mit inzwischen mehr als 250 Märkten in Deutschland und Österreich sowie der Agrarbetrieb in Eichigt/Sachsen. In den Reihen der Fachhandelspartner wurden 15 Neueröffnungen und Umzüge unterstützt, unter Denn’s Biomarkt kamen 37 neue Märkte dazu.