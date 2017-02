Großbritannien Aldi und Lidl holen weiter auf

09.02.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Die deutschen Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl setzen ihren Siegeszug in Großbritannien fort. Mit 6,2 Prozent Marktanteil ist Aldi nun erstmals zur fünftgrößten Supermarktkette im Vereinigten Königreich aufgestiegen, wie das Marktforschungsinstitut Kantar Worldpanel mitteilte.

Damit rückt der Discounter näher an die „big four“ heran, die großen vier Supermärkte in Großbritannien. Aldi überholte demnach in den drei Monaten bis Januar den Konkurrenten Coop, der mit 6 Prozent Marktanteil auf Rang sechs abrutschte. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte Aldi seinen Umsatz um 12,4 Prozent. Lidl steht mit 4,5 Prozent Marktanteil auf Platz acht in Großbritannien. Angeführt wird die Liste von Tesco.