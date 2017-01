Kaufland Pilotstandort für Abholer

26.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Kaufland installiert in Berlin die erste Abholstation. Sie befindet sich in Niederschöneweide neben dem Getränkemarkt der dortigen Kaufland-Filiale. Seit Oktober besteht in der Bundeshauptstadt bereits ein Kaufland-Lieferservice, der demnächst auf Hamburg und weitere Regionen ausgedehnt werden wird.

Anzeige

An der Abholstation können Kunden von Montag bis Samstag zwischen 7 und 24 Uhr zu mehreren Zeitfenstern ihre bestellte Ware abholen. Da das Ganze ein Pilotprojekt ist, werden die Abholzeiten weiter angepasst und optimiert. Die Station verfügt über 60 Fächer in drei Temperaturzonen für tiefgekühlte, gekühlte und normal temperierte Produkte. Ein großes Touchdisplay, eine Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch sowie ein extra großes Vordach sind weitere Kennzeichen. Die Kunden erhalten bei der Online-Bestellung einen Zahlencode, mit dem sie die Kammer öffnen. Die Lieferung an die Abholstation ist kostenlos, der Mindestbestellwert beträgt pro Einkauf 20 Euro. Bei der Bestellung von alkoholischen Getränken und Zigaretten wird vor der Abholung, mittels Personalausweis oder Führerschein, eine Altersverifikation durchgeführt