Fleisch-Kongress Jetzt noch anmelden!

Die Fleischbranche trifft sich in Bonn: Der 25. Deutsche Fleischkongress der Lebensmittel Praxis findet am 22. Februar 2017 statt. Was Sie erwartet? Experten, die den Markt und aktuelle Trends unter die Lupe nehmen, wie Guido Siebenmorgen (Rewe Group) oder Dirk Nennen (Handelshof). Praktiker, die die richtigen Fragen zur Haltung der Tiere stellen, wie Landwirt Heiko Rau. Und Wissenschaftler, wie der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer, der den „veganen Wahn“ analysiert und kommentiert.

Breiten Raum widmet der Kongress der Frage, wie der Handel dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Dabei präsentieren sich auch die Nachwuchskräfte des Branchenwettbewerbs Fleisch-Star-Talent auf der Bühne.

Im Fokus steht der Wettbewerb Fleisch-Star: Die Redaktion Lebensmittel Praxis präsentiert die besten Fleisch- und Wurst-Bedienungstheken im deutschen Handel. Seien Sie gespannt, wer es in diesem Jahr aufs Treppchen schafft!

Noch bis zum 14. Februar sind Anmeldungen möglich, entweder online über die Homepage www.lebensmittelpraxis.de oder direkt bei der Veranstaltungsabteilung, die Ihnen die Unterlagen per Email oder Fax schickt. Die Teilnahme am Kongress und Abendprogramm ist kostenpflichtig.