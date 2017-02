Lebensmittel Praxis Mit der LP nach Mailand!

„Tuttofood“ ist eine noch junge, international ausgerichtete Messe für Lebensmittel und Getränke in Mailand, die im Jahr 2017 vom 8. bis 11. Mai stattfindet. Tuttofood nennt sich bereits die drittgrößte europäische Fachmesse für Food & Beverage. Die Lebensmittel Praxis lädt Sie ein, bei dieser Messe dabei zu sein! Dafür hat die LP zusammen mit der Auslandvertretung der Messe für Deutschland, Österreich und die Schweiz ein Programm erarbeitet, dass Sie als besonderen Gast der Messe begrüßt.

Anzeige

Das Paket umfasst:

Economy-Flug nach Mailand (und zurück)

Zwei Übernachtungen mit Frühstück im 4-Sterne Hotel in Mailand

Transfer Hotel-Messe / Messe-Hotel während Ihres Aufenthalts

Messeeintrittskarte (Dauerkarte für die gesamte Messedauer)

Zugang zur „Buyers‘ Lounge“ mit Mittagsbüffet und W-Lan

Nutzung der Online Plattform „EXPO MATCHING PROGRAMM“

Teilnahme an exklusiven Tastings und Workshops

Und exklusiv für LP-Leser:

Store-Checks in Mailand, LEH und Spezialitäten-Geschäfte



Diese Kosten werden übernommen, allerdings nur für einen Teilnehmer pro Unternehmen. Die Vereinbarung von mindestens vier Terminem mit Ausstellern pro Besuchstag ist verbindlich. Die Tuttofood bietet die Gelegenheit mit einer Vielzahl spannender Food-Produzenten in Kontakt zu kommen. Erwartet werden rund 3.000 Aussteller, die das gesamten Spektrum der italienischen und internationalen Nahrungsmittelproduktion präsentieren: Feinkost und Spezialitäten, TK-Produkte, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Süßwaren, Wein und Getränke und auch frisches Obst und Gemüse. Bio- und vegane Produkte.

Bitte melden Sie sich bei Interesse über folgende e-mail-Adresse an:

Wir versorgen Sie dann schnell mit allen nötigen Information und dem verbindlichen Anmeldeformular.

Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2017.



Weitere Informationen: www.tuttofood.it/de