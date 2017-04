Food Akademie Neuwied:Käse-Sommelier startet

Wer eine Fortbildung zum diplomierten Käse-Sommelier machen möchte, kann diese ab diesem Sommer auch in Rheinland-Pfalz absolvieren. Ab August startet der Unterricht an der Food Akademie in Neuwied, in Zusammenarbeit mit der Heiderbeck Akademie und dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WIFI NÖ).

Inhaltlich geht es unter anderem um technologische Verfahren der Käseherstellung und -reifung, Harmoniekunde und Foodpairing, gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen sowie Training und Anwendung des Erlernten im Verkauf. Informationen zum Programm gibt es bei den beteiligten Partnern. Der Unterricht findet in vier Blöcken á drei Tagen statt (plus Vorbereitungskurs Getränkekunde).