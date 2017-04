Berentzen:Neuer Chef

Berentzen hat ab 1. Juni einen neuen Chef. Oliver Schwegmann (Foto, 43) wird Nachfolger von Vorstand Frank Schübel, der sich aus der operativen Verantwortung zurückzieht. Er wird aber nach Angaben des Unternehmens für den Aufsichtsrat kandidieren. Seine Amtszeit als Vorstand endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Mai.

Schwegmann wurde in Löningen im Kreis Cloppenburg geboren. Er verfügt über langjährige Managementerfahrung und arbeitete in leitender Funktion u. a. für Storck und Mars. Zuletzt war er Managing Director bei L'Oréal in der Schweiz.