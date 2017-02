Lekkerland Deutschland Neuer Geschäftsführer

Lekkerland Deutschland hat zum 1. Februar 2017 Goran Milenković (Foto), bisher Vice President National Sales bei Lekkerland Deutschland, zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Der 55-jährige wird das Unternehmen gemeinsam mit Peter Spitlbauer (51) leiten, der seit Januar 2014 Geschäftsführer von Lekkerland Deutschland ist.

Beide berichten direkt an den Vorstandsvorsitzenden Patrick Steppe. Goran Milenković wird künftig den Vertrieb sowie die Warenbereichsleitungen für Food /Non Food/ Tobacco, für Foodservice sowie e-va (Electronic Value) verantworten. In den drei Category Management-Organisationen sind Einkauf, Trade Marketing und die zentrale Warendisposition vereint. Peter Spitlbauer leitet weiterhin den Finanzbereich sowie die Abteilungen HR, Logistik, Kundenservice, Qualität und Administration.