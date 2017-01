Beiersdorf Positive Geschäftsentwicklung

Der Hamburger Beiersdorf-Konzern konnte nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut wachsen – trotz „schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern sowie einer deutlich verschärften Wettbewerbssituation“, teilt das Unternehmen mit.

Insbesondere im vierten Quartal habe Beiersdorf ein starkes Wachstum erzielt. Unterm Strich stieg der Konzernumsatz nominal um 1 Prozent auf 6,75 Mrd. Euro, organisch um 3,2 Prozent. Zum guten Gesamtergebnis haben beide Unternehmensbereiche beigetragen. Die Sparte Consumer erreichte ein organisches Plus von 3,3 Prozent. Nominal steigerte der Bereich seinen Umsatz um 1,1 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro. Die Sparte Tesa erzielte 1,14 Mrd. Euro und wuchs damit nominal um 0,6 Prozent, organisch um 2,6 Prozent. Die endgültigen Geschäftszahlen werden am 8. März 2017 in Hamburg vorgestellt.